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PR-менеджеры и фармацевты больше других сотрудников считают свою работу призванием

В том, что их работа — это призвание, чаще всего убеждены PR-менеджеров, фармацевты, педагоги и врачи. Это следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 3000 представителей работников из всех округов страны.

Чаще всего россияне рассматривают работу как способ получения дохода: 55% россиян признаются, что в данный момент трудятся ради зарплаты, премий и льгот. Для 22% работа — это прежде всего карьера, то есть рост профессионализма, статуса и масштаба проектов. Видеть в ежедневном труде свое призвание, получать удовольствие от рабочего процесса и радоваться вкладу в результат свойственно 18% россиян.

Главным образом ради денег чаще всего работают респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей (66% опрошенных). Тех, для кого работа — это прежде всего карьера и способ повышения своего профессионального статуса, больше всего среди молодежи до 24 лет (42% участников опроса). Как призвание и долг работу чаще всего рассматривает старшее поколение: среди респондентов старше 45 такую позицию разделяет 23%.

За семь лет, минувших с момента аналогичного исследования SuperJob, россияне стали чуть чаще видеть в своей работе лишь источник дохода (на 3 п.п.) и реже — возможности профессионального и карьерного роста (на 6 п.п.). Число тех, для кого работа — это призвание, по сравнению с 2014 годом практически не изменилось.

По данным SuperJob, за идею и из чувства долга чаще всего трудятся фармацевты (47%), воспитатели (46%), PR-менеджеры (36%), учителя (34%) и врачи (30%). Рассматривать работу как источник дохода больше всего свойственно кладовщикам (75%), бухгалтерам (67%), менеджерам по продажам (65%), секретарям и менеджерам по закупкам (по 64%). Чаще всех считают ежедневный труд средством повышения своего профессионального статуса маркетологи (41%), дизайнеры (35%), HR-менеджеры (30%), экономисты (29%) и диспетчеры (28%). Главные бухгалтеры, программисты и системные администраторы ради призвания и карьеры работают нечасто, большинство — ради денег (58, 57 и 60% соответственно).