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Борис Елкин поблагодарил ГИБДД за помощь в организации уборки Пскова от снега

Глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram поблагодарил ГИБДД за помощь в организации уборки города от снега.

«Что касается уборки вдоль бортового камня, вдоль проезжей части. В центре города стараемся это делать в ночное время. Большое спасибо управлению МВД и управлению ГИБДД: мы договорились о помощи в эвакуации техники, которая препятствует уборке города», - рассказал Борис Елкин.

Управлению городского хозяйства администрации Пскова была поставлена задача по установке специальных дорожных знаков. «Чтобы на определенных сторонах улиц в определенные дни запретить парковку. В среду, в четверг. Чтобы мы могли в эти дни беспрепятственно вывозить и убирать снег. В данный момент это не всегда возможно, особенно в спальных районах, поскольку машины припаркованы вдоль улиц», - отметил он.

Контролировать парковку помогут сотрудники ГИБДД и система «Паркон». «В ближайшее время установим знаки», - добавил Борис Елкин.