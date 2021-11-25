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Великолучан приглашают встретить Новый год на празднике во дворе

Посетить новогодний праздник у себя во дворе смогут великолучане. Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил в Инстаграм.

«В Великих Луках продолжаются праздники, посвященные предстоящему Новому году. У того, кто не успел побывать на веселых праздничных мероприятиях, еще есть шанс», - сказал Николай Козловский.

25 декабря в 16.00 новогоднее мероприятие пройдёт на улице Гражданской дом 30/12, а в воскресенье, 26 декабря, в 18.00 на улице Мурманской, дом 3.

Затем, 27 декабря в 17.00, новогодний праздник будут проводить в поселке Мелиораторов, у домов № 5 и № 6.

3 января в 17:00 интерактивное представление организуют на улице Холмской, дом 18, а 5 января в 18:00 – на улице Рабочей, дом 5.