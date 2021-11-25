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64 предмета попытался украсть из магазина 30-летний пскович

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Росгвардии по региону, 22 января в 19:44 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога».

На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. Росгвардейцы задержали 30-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания, электронику, одежду, всего 64 наименования товаров. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

По факту кражи проводится проверка.