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Мы продолжаем историю Пскова – Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил псковичей с Днем города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Судьба города – это летопись событий и биографий его жителей. История Пскова богата ратными и духовными подвигами, рассказами о великих предках и выдающихся современниках. Псков многогранен, и каждому, кто живет или приезжает сюда, город готов открыть что-то особенное. Кто-то восхитится величием Троицкого собора, скромной красотой псковских храмов и уникальными фресками монастырей. Кого-то привлекут сохранившиеся через века могучие стены и башни Кремля, Петровские бастионы, а вместе с ними – боевая слава современного Пскова. Незабываемые впечатления оставят театральные спектакли, город покорит фестивалями и праздниками, уютными, живописными скверами, самобытными традициями и теплым приемом – не оставит равнодушным никого», – отметил Александр Котов.

По его мнению, в любви горожан к Пскову – уважение к тысячелетнему прошлому, ответственность за настоящее и вера в будущее.

«Мы продолжаем историю Пскова – так будем достойны его величия!» – заключил он.