Псков отмечает День города. Программа праздника

Мероприятия в рамках празднования Дня города продолжаются в Пскове 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Программа сегодняшнего дня:
8.00 – 16.00
Спортивный фестиваль «Псковская уха» (набережная реки Великой со стороны Завеличья).
10.00 – 19.00
Спортивный фестиваль «Кубок Освобождения» (стадион «Машиностроитель»).
11.00 – 15.00
Детская праздничная программа с участием творческих детских коллективов, интерактивные площадки (Детский парк; амфитеатр).
12.00 – 20.00
Гастрономический фестиваль «Псковский пирог» (парк Строителей).
12.00 – 19.00
Военно-исторический фестиваль «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова». Работа интерактивных площадок, реконструкция, смотр фронтовых агитбригад (стадион «Электрон»).
12.00 – 16.00
Регата – спортивные соревнования по гребле (база «Ника», акватория реки Великой).
14.00 – 18.00
«О, Псков мой, город – город книгочей!» интерактивная познавательная площадка городских библиотек (сквер имени 60-летия Октября).
17.00 – 19.00
Праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой» (Зеленый театр).
19.30 – 22.40
Центральный концерт с участием группы Soprano Турецкого (Октябрьская площадь)
23.00
Праздничный фейерверк (набережная реки Великой).
Напомним, 23 июля Псков отмечает 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Праздничные мероприятия продолжатся и 24 июля.