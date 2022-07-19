Общество

Псков отмечает День города. Программа праздника

Мероприятия в рамках празднования Дня города продолжаются в Пскове 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Программа сегодняшнего дня:

8.00 – 16.00

Спортивный фестиваль «Псковская уха» (набережная реки Великой со стороны Завеличья).

10.00 – 19.00

Спортивный фестиваль «Кубок Освобождения» (стадион «Машиностроитель»).

11.00 – 15.00

Детская праздничная программа с участием творческих детских коллективов, интерактивные площадки (Детский парк; амфитеатр).

12.00 – 20.00

Гастрономический фестиваль «Псковский пирог» (парк Строителей).

12.00 – 19.00

Военно-исторический фестиваль «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова». Работа интерактивных площадок, реконструкция, смотр фронтовых агитбригад (стадион «Электрон»).

12.00 – 16.00

Регата – спортивные соревнования по гребле (база «Ника», акватория реки Великой).

14.00 – 18.00

«О, Псков мой, город – город книгочей!» интерактивная познавательная площадка городских библиотек (сквер имени 60-летия Октября).

17.00 – 19.00

Праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой» (Зеленый театр).

19.30 – 22.40

Центральный концерт с участием группы Soprano Турецкого (Октябрьская площадь)

23.00

Праздничный фейерверк (набережная реки Великой).

Напомним, 23 июля Псков отмечает 1119 лет со дня первого упоминания в летописи и 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Праздничные мероприятия продолжатся и 24 июля.