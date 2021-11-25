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Волчата из пушкиногорского «Зоограда» переехали в большой вольер в Петербурге. ВИДЕО

Волчата из пушкиногорского «Зоограда» Мрак и Сумрак переехали в большой вольер в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в Telegram-канале зоопарка.

Видео: Telegram-канал Ленинградского зоопарка

«Подрастающие волчата Мрак и Сумрак, поселившиеся в Ленинградском зоопарке с начала осени, заняли просторный уличный вольер. К появлению новых серых хищников мы заменили в нём стекла, грунт, переделали бассейн и многое другое. Сейчас в вольере растут красивые, высокие ели. Там имеется тёплая деревянная избушка для питомцев, где пол устлан мягким сеном, установлены перегонные клетки, и есть отдельное место для сна в холодную погоду. Также посреди вольера стоит нора: на вершине её "наблюдательный пункт", а внутри – прохладное убежище, где можно скрыться от жары», - говорится в сообщении.

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Отдельного внимания заслуживает бассейн: он неглубокий, но в нём можно вдоволь порезвиться, чему особенно рад волчонок Сумрак. «Ему играть в воде и доставать из бассейна резиновое колесо нравится куда больше, чем его братцу Мраку. С новосельем вас, малыши! Растите крепкими и здоровыми!» - добавили в зоопарке.