Новости

Цены на подсолнечник в России снизились до минимума с ноября

Цены на подсолнечник в России снизились до минимума с ноября 2022 года и могут упасть еще, но потенциал снижения ограничен, говорится в материалах аналитического центра «Совэкон».

«Цена на подсолнечник к 22 марта снизилась до 23 625 рублей. Это самый низкий уровень с ноября 2022 года», — говорится в материалах.

«В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего снижения цен на подсолнечник и подсолнечное масло. Тем не менее, потенциал снижения цен выглядит ограниченным», — пишут эксперты.

Снижению цен предшествовали падение спроса на подсолнечник со стороны переработчиков, а также сезонное ухудшение условий хранения. По мнению «Совэкона», основным фактором снижения спроса переработчиков на подсолнечник стало падение экспортных цен на подсолнечное масло — так, к 22 марта котировки (поставка на условиях FOB) упали на 110 долларов по сравнению с прошлым месяцем, до отметки 930 долларов, пишет «Прайм».

Сельхозпроизводители в этой ситуации продолжают увеличивать предложение на фоне сезонного потепления и ухудшения условий хранения в хозяйствах — так, на 1 марта запасы в сельхозпредприятиях, по данным Росстата, составляли рекордные для месяца 2,5 миллиона тонн против 1,7 миллиона тонн год назад, замечает «Совэкон».