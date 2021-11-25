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Новую норму рабочего времени введут для некоторых россиян

Новую норму рабочего времени введут для некоторых россиян с 1 сентября. Речь идет не только об общем количестве рабочих часов в календарную неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СОЦПРОФ.

На днях правительство опубликовало постановление, согласно которому утверждены нормы рабочего времени, а также отдыха и времени, в течение которого водители могут управлять автомобилем. Постановление затрагивает таксистов.

Начиная с 1 сентября водитель такси не имеет права работать более восьми часов в день. Однако допускается переработка на пару часов, если это нужно для завершения заказа.

В первую очередь, нововведение связано с желанием обезопасить пассажиров. Хотя водители против: они считают, что восьми часов рабочего времени недостаточно, чтобы заработать на аренду машины, заплатить агрегатору и оплатить бензин.