Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
обучение в Псковском медколледже
«Истфакт» Линия Сталина
Муниципальная реформа FAQ
Господин Рейтингомер
ПСБ траты с выгодой
самое время для ремонта
Счастливое материнство
Муниципальная реформа три четверти пути
Топ уютных летних террас Пскова
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Купе-кроссовер Geely Tugella
новые лица облсовпрофа
Интересные места отдыха в Псковской области
 
 
 
ещё Новости 25.11.2021 07:193 В Псковской области снизилась загрузка коечного фонда для ковид-пациентов 11.07.2023 19:500 Новую норму рабочего времени введут для некоторых россиян 05.07.2023 17:300 Волонтеры экологизируют форум «Истоки» и научат участников перерабатывать пластик 24.06.2023 21:180 ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря 15.06.2023 07:000 Открыто бронирование на годовые карты клуба «Супер фитнес» с выгодой до 36% 08.06.2023 17:381 О сильном загрязнении сточных вод на Завеличье сообщил глава Пскова
 
 
 
Самое популярное 05.07.2023 10:020 Ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова 04.07.2023 07:110 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 07.07.2023 10:270 Утопленницу ищут в реке Великой в Пскове 09.07.2023 22:330 С ещё четырьмя погибшими в ходе спецоперации простились в Псковской области 05.07.2023 21:590 Погибшего в ходе спецоперации военнослужащего похоронили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Новую норму рабочего времени введут для некоторых россиян

11.07.2023 19:50|ПсковКомментариев: 0

Новую норму рабочего времени введут для некоторых россиян с 1 сентября. Речь идет не только об общем количестве рабочих часов в календарную неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СОЦПРОФ.

На днях правительство опубликовало постановление, согласно которому утверждены нормы рабочего времени, а также отдыха и времени, в течение которого водители могут управлять автомобилем. Постановление затрагивает таксистов.

Начиная с 1 сентября водитель такси не имеет права работать более восьми часов в день. Однако допускается переработка на пару часов, если это нужно для завершения заказа.

В первую очередь, нововведение связано с желанием обезопасить пассажиров. Хотя водители против: они считают, что восьми часов рабочего времени недостаточно, чтобы заработать на аренду машины, заплатить агрегатору и оплатить бензин.

Теги: #такси #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас ослабление курса рубля?
В опросе приняло участие 74 человека
11.07.2023, 20:500 Общественная наблюдательная комиссия осмотрела условия содержания в псковском СИЗО 11.07.2023, 20:401 Кто чаще всего жалуется на большие переработки в Пскове, выяснили эксперты 11.07.2023, 20:301 Фотофакт: Георешетка сползла со склона набережной реки Псковы 11.07.2023, 20:200 Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановила псковская полиция
11.07.2023, 20:160 Коммунальные службы Великих Лук отчитались о работе за 11 июля 11.07.2023, 20:001 Российский студент 140 километров ехал на крыше поезда 11.07.2023, 19:500 Новую норму рабочего времени введут для некоторых россиян 11.07.2023, 19:400 О настольных играх древности расскажут псковичам 14 июля
11.07.2023, 19:301 Психолог и священник посетили сотрудников псковского УФСИН 11.07.2023, 19:200 Какие диеты приводят к негативным последствиям, объяснила специалист 11.07.2023, 19:100 Пригодные места для купания в Псковской области назвал региональный Роспотребнадзор 11.07.2023, 19:000 Первые помидоры покраснели в теплицах Псково-Печерского монастыря. ФОТО
11.07.2023, 18:450 Свыше 20 тонн мяса птицы не пустили транзитом через РФ на границе в Псковской области 11.07.2023, 18:270 Заявки на конкурс молодых поэтов «Чернильница» начали принимать в Пскове 11.07.2023, 18:150 День округа №12 отметят в Пскове 11.07.2023, 18:000 Больше половины месячной нормы осадков выпало в начале июля в Петербурге
11.07.2023, 17:570 Более 40 жилых помещений приобрели в Великих Луках для расселения аварийного фонда 11.07.2023, 17:540 «Гонки по вертикали»: скандалы недели, оппозиция на выборах и Кириенко в «Северном Артеке». ВИДЕО 11.07.2023, 17:530 Развлекательные мероприятия для семей вынужденных переселенцев провели в Пушкинских Горах 11.07.2023, 17:510 Порядка 120 псковских работодателей обратились за возмещением расходов на охрану труда
11.07.2023, 17:460 Интерактивные площадки для детей и взрослых будут работать на фестивале в Самолве 11.07.2023, 17:400 Сотрудники почты посетили Талабские острова в свой профессиональный праздник 11.07.2023, 17:390 Отделение профилактики начало работу в отдельном корпусе островской больницы 11.07.2023, 17:321 Водитель достал нож во время спора на дороге в Великих Луках. ФОТО
11.07.2023, 17:300 Рост количества случаев сальмонеллезов зафиксировали Псковской области 11.07.2023, 17:250 Четвероклассница стала самой юной матерью в российском регионе 11.07.2023, 17:220 Фотофакт: Мусорный контейнер полыхает на Дальнем Завеличье 11.07.2023, 17:203 Крымчанин показал непристойные жесты псковским полицейским и попал под суд
11.07.2023, 17:130 Назван простой способ улучшить психическое здоровье 11.07.2023, 17:050 Марина Кулакова: Раскопки на Соборной площади многое рассказали о развитии Печор 11.07.2023, 17:040 Жителям Дедовичского района предложили пополнить экспозицию филиала Музея обороны и блокады Ленинграда 11.07.2023, 17:000 Красная запрещающая табличка появилась на стихийной свалке на Завокзалье
11.07.2023, 16:590 Мошенники получили от псковичей еще около 600 тысяч рублей 11.07.2023, 16:570 Асфальт на улице Ижорского Батальона в Пскове начнут укладывать 12 июля 11.07.2023, 16:480 Раскопки у церкви Николы со Усохи проведут псковские археологи 11.07.2023, 16:440 «Гонки по вертикали»: скандалы недели, оппозиция на выборах и Кириенко в «Северном Артеке»
11.07.2023, 16:330 Игорь Иванов: Профсоюзы всегда выступали за прозрачность выборов 11.07.2023, 16:270 Сломанные качели починили в Финском парке Пскова. ФОТО 11.07.2023, 16:240 Названы популярные и необычные имена новорожденных псковичей 11.07.2023, 16:190 Владимир Папорт о причине резонансной аварии на Рижском проспекте: Это излишняя самоуверенность
11.07.2023, 16:121 Российские врачи извлекли из головы мужчины огромного червя. ФОТО 11.07.2023, 16:030 Портфель депозитов в юанях превысил 10 млрд - ВТБ 11.07.2023, 15:540 Цепь оторвалась от качели в Финском парке Пскова 11.07.2023, 15:520 «Кузница»: Турбоперекрестки и дополнительные светофоры – панацея от пробок и ДТП? ВИДЕО
11.07.2023, 15:450 Археологи вновь отправятся изучать поселение эпохи викингов в Новосокольническом районе 11.07.2023, 15:410 90% жителей Псковской области имеют возможность доступа в Интернет 11.07.2023, 15:360 Подросток на мопеде врезался в автомобиль в Куньинском районе 11.07.2023, 15:291 Ливни вернутся в Псковскую область на следующей неделе
11.07.2023, 15:270 Суд рассмотрит дело об убийство молодого человека, совершённое в Пскове почти 19 лет назад 11.07.2023, 15:200 Археологи проведут раскопки на прицерковном кладбище в Печорах 11.07.2023, 15:180 Ремонт теплотрассы на пересечении улиц Бастионной и Гагарина в Пскове завершат до конца августа 11.07.2023, 15:100 Выставка великолукского художника откроется в Мариуполе
11.07.2023, 15:072 Борис Елкин: Главная задача турбоперекрестков - уменьшить количество ДТП 11.07.2023, 15:040 Битва реконструкторов развернётся на фестивале «Александрова дорога» в Самолве 11.07.2023, 14:540 Крест для купола церкви святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре 11.07.2023, 14:440 «Гайд-парк»: Александр Козловский о вызовах и угрозах лета 2023 года. ВИДЕО
11.07.2023, 14:340 Юрий Сорокин о перекрестке на улице Инженерной: В приоритете должно быть удобство людей 11.07.2023, 14:280 Жара может не вернуться в Псковскую область до конца лета 11.07.2023, 14:240 Общественная палата России намерена отправлять бездомных на работу 11.07.2023, 14:160 Росгвардейцы задержали псковича за кражу мужского жилета
11.07.2023, 14:030 Более 500 пешеходов привлекли к административной ответственности в Пскове за полгода 11.07.2023, 13:480 Фестиваль деревенской культуры пройдет в Палкинском районе 11.07.2023, 13:450 Александр Козловский о поэтапном повышении призывного возраста: Это правильное для страны решение 11.07.2023, 13:360 Сократить количество ДТП с участием самокатов в Пскове можно с помощью переразметки - эксперт
11.07.2023, 13:290 Профессиональные художники приехали в Псков на международный пленэр 11.07.2023, 13:190 День без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 12 июля 11.07.2023, 13:170 Безработный пскович силой отобрал кошелек у пенсионера 11.07.2023, 13:120 Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове
11.07.2023, 13:061 Раздайте им просроченные пирожные 11.07.2023, 13:040 Старый асфальт срезают на улице Розы Люксембург в Пскове. ФОТО 11.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о турбоперекрестках в Пскове 11.07.2023, 12:523 Александр Козловский: Выборы губернатора будут конкурентными
11.07.2023, 12:480 Еще 60 тонн гуманитарного груза отправили жители Псковской области на передовую 11.07.2023, 12:390 Сотрудник завода в Великих Луках сломал два пальца во время работы 11.07.2023, 12:290 Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда откроют в Дедовичах в январе 11.07.2023, 12:220 Александр Козловский о мятеже ЧВК «Вагнер»: Политизация отдельных персон приводит к таким ЧП
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru