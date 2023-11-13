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В Карелии на новогодние праздники ожидают рост числа туристов на 10-15%

Рост числа туристов на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидают в Карелии на новогодние праздники. Загрузка гостиниц составит 80-85%, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития республики.

«По сравнению с прошлыми новогодними праздниками мы ожидаем увеличение количества туристов на 10-15%», - сообщил собеседник агентства.

В министерстве добавили, что в республике действует почти 900 объектов размещения - это гостиницы, загородные комплексы, глэмпинги и гостевые дома. По сравнению с 2022 годом их количество увеличилось на 10%. В новогодние и рождественские праздники в них ожидается загрузка на уровне 80-85%.

Как ранее рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на пресс-конференции в ТАСС, власти республики поэтапно решают проблему с нехваткой мест размещения. В настоящее время в регионе могут разместить около 20 тыс. туристов.

Напомним, Псков и Петрозаводск связаны железнодорожным сообщением. Между городами с остановкой в Великом Новгороде курсирует поезд «Ласточка».