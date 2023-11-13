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До -25 градусов прогнозируют в Псковской области 5 января

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 5 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, стоит ожидать осадки в виде снега и сильного снега.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -17 до -22, а в некоторых районах до -25 градусов, днем от -13 до -18 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода ожидается на территории Псковской области 2-6 января.