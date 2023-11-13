Новости

Две трети банковских переводов жители Псковской области делали через СБП

ВТБ проанализировал данные по использованию интернет-банка в 2023 году и определил регионы с наибольшей долей вовлеченности в цифровые каналы обслуживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Жители Псковской области сделали более 330 тысяч переводов средств онлайн, две трети из них - через национальный сервис СБП.

Всего интернет-банк ВТБ в СЗФО используют 1,7 млн клиентов-физлиц. По доле использования (от численности населения региона) лидируют Санкт-Петербург и Мурманская область, за ними следует Республика Карелия.

Наибольшими темпами аудитория ВТБ Онлайн росла в Архангельской области (+28%), также в тройку вошли Калининградская область и Коми с приростом аудитории на четверть.

Более 7,2 млн переводов выполнили клиенты интернет-банка в СЗФО через отечественный сервис СБП. Наибольшая часть пришлась на Санкт-Петербург – более 3,7 млн, Вологодская и Архангельская области совершили по 600 тыс операций в СБП. Замыкает тройку Мурманская область, где совершено около 500 тыс операций.

Активно опцией платежей через интернет-банк пользуются клиенты ВТБ в Мурманской, Вологодской областях и Республике Карелия. В среднем на каждого клиента приходится более 3 таких операций в месяц. Самым популярным видом платежа в ВТБ Онлайн практически по всей России является оплата мобильной связи, но в Мурманске на первом месте — коммунальные платежи. Платежный сервис Mir Pay наиболее популярен в Мурманской области и Республике Коми.

По словам Никиты Чугунова, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ, банк активно используют цифровые сервисы не только в наиболее продвинутых с точки зрения применения технологий центральных городах России, но также и в удаленных от центра регионах.

Интернет-банкинг позволяет делать платежи и переводы, открывать новые банковские продукты, контролировать кредитные, инвестиционные и пенсионные счета. Без визита в офис можно управлять самим онлайн-банком и участвовать в различных социальных программах. Пользователи могут изменить свои контактные данные и обновить документы, установить лимиты на операции в целях безопасности, заблокировать карту временно или навсегда и многое другое.