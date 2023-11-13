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В России увеличат штрафы за незаконную рубку леса

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Минприроды, меняющий систему наказаний за незаконные рубки леса, 13 февраля. Изменения в КоАП предполагают ужесточение штрафов за повторное нарушение требований по заготовке, транспортировке, хранению и учету древесины.

«Сейчас, если древесина транспортируется без электронного сопроводительного документа, то штраф выписывается сразу с возможностью конфискации лесоматериалов и техники. Новые же поправки предполагают, что если правонарушение совершенно впервые, то выписывается только штраф. А за повторное нарушение помимо увеличенного штрафа нарушителей ждет изъятие техники и древесины», — пояснили в Рослесхозе.

Штрафы на повторное нарушение составят для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 до 500 тыс. рублей, указали в ведомстве.

Такие же санкция будут предусмотрены в случае, если машины, которые перевозят лес, не буду оборудованы системой ГЛОНАСС, которую используют для отслеживания перемещения материалов. А также привлекать к административной ответственности планируют, если техника для заготовки леса находилась там без документов, пишут «Известия».

«Предлагается штрафовать за нарушение требований к размещению и характеристикам складов древесины, несвоевременное представление информации об объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, о ввезенной и вывезенной со складов древесины», — указали в Рослесхозе.

В Минприроды же уточнили, что изменения направлены на декриминализацию лесной сферы.