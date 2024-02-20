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В Пскове водитель «Нивы» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП

В Пскове водитель «Нивы» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло 16 февраля в 09.35 у дома №1 по проспекту Энтузиастов.

Мужчина 1957 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21310, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с KIA под управлением водителя 1984 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Водитель «Нивы» двигался по улице Труда в сторону Ипподромной. Перекресток со Звездной проехал на мигающий зеленый, после почувствовал удар. Водитель KIA двигался со Звездной.

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В отношении водителя ВАЗа вынесено постановление по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), сумма штрафа - 1000 рублей.