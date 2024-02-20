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Островича отправили в колонию за избиение мужчины у подъезда

Островича наказали за избиение мужчины у подъезда дома (часть 2 статьи 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

17 сентября 2023 года мужчина поссорился с потерпевшим у подъезда дома в Острове, нанес ему кулаком не менее трех ударов в область лица. В результате у потерпевшего образовался кровоподтек. Ранее злоумышленник получил условный срок за применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ),

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления. Условное осуждение по предыдущему приговору отменено. По совокупности приговоров (статья 70 УК РФ) ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.