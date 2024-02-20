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Путин заявил, что темпы роста экономики в РФ уже перевалили за 4%

Россия сохраняет хорошие темпы роста экономики - лучше, чем в Европе, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД. Он обрисовал ситуацию в стране, указав сотрудникам министерства на важность усиленной работы.

«У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике. 3,6% рост, в Европе такого нет. И сейчас сохраняются хорошие темпы - уже за 4%, - рассказал Путин. - Промышленное производство растет, у нас в социальной сфере решаем стоящие перед нами задачи. Исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности».

«Это все результаты нашей совместной работы», - отметил глава государства, его слова приводит ТАСС.