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Гордозор: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?» ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 апреля.

30 апреля во дворе усадьбы на улице Георгиевской, 4 открывается ярмарка «У Беклешова». Ремесленные ряды вновь заполнятся уникальными товарами ручной работы, антикварными вещицами и винтажными изделиями. Популярны ли сейчас блошиные рынки? Чье внимание они могут привлечь? И возможна ли в Пскове «улица творческих людей»? Об этом поговорят ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.