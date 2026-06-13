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Дерматолог назвала основные правила ухода за кожей летом

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Уход за кожей летом должен строиться на защите от солнца, мягком очищении и поддержании водного баланса. Об этом рассказала врач‑дерматовенеролог и косметолог Елизавета Шухман.

Елизавета Шухман подчеркнула, что летний уход требует дисциплины, а не сложных ритуалов.

«Летний уход строится на дисциплине, а не на сложных ритуалах. Защита, мягкое очищение и водный баланс работают в связке», - пояснила эксперт.

По словам врача, в жаркое время года необходимо ежедневно использовать средства с SPF‑защитой и избегать агрессивного очищения кожи — оно может привести к сухости и раздражению.

Шухман также отметила важность поддержания водного баланса организма: для этого нужно пить достаточное количество воды и употреблять продукты, богатые антиоксидантами, пишет «Лента.ру». Кроме того, врач посоветовала отказаться от использования скрабов после загара и нанесения некоторых активных средств перед выходом на солнце.

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