Дерматолог назвала основные правила ухода за кожей летом

Уход за кожей летом должен строиться на защите от солнца, мягком очищении и поддержании водного баланса. Об этом рассказала врач‑дерматовенеролог и косметолог Елизавета Шухман.

Елизавета Шухман подчеркнула, что летний уход требует дисциплины, а не сложных ритуалов.

«Летний уход строится на дисциплине, а не на сложных ритуалах. Защита, мягкое очищение и водный баланс работают в связке», - пояснила эксперт.

По словам врача, в жаркое время года необходимо ежедневно использовать средства с SPF‑защитой и избегать агрессивного очищения кожи — оно может привести к сухости и раздражению.

Шухман также отметила важность поддержания водного баланса организма: для этого нужно пить достаточное количество воды и употреблять продукты, богатые антиоксидантами, пишет «Лента.ру». Кроме того, врач посоветовала отказаться от использования скрабов после загара и нанесения некоторых активных средств перед выходом на солнце.