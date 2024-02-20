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Проект Моглинской школы вошел в российский топ лучших практик добровольчества

Проект Моглинской средней школы (Псковский район) вошел в топ лучших практик добровольчества среди всех субъектов Российской федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в Ресурсном центре поддержки добровольчества.

Фотографии предоставлены Ресурсным центром поддержки добровольчества

Образовательное учреждение выступило с проектом «Остров памяти» - это акция, направленная на благоустройство территории, прилегающей к бюсту Героя России А. В. Лебедева, погибшего в составе 6-ой роты в Аргунском ущелье. Проект объединяет детей, их родителей, учителей школы, жителей деревни Неёлово-2. Его уникальность в том, что совместная деятельность объединяет разные поколения, учит коллективно трудиться, воспитывает трудолюбие и патриотизм у подрастающего поколения.

Всего в этом проекте приняли участие 150 школьников, 30 родителей, 20 работников школы. Добровольцы регулярно проводят субботники, высаживают деревья и кустарники. Благодаря совместной работе рядом с памятником создан красивый сквер для проведения памятных мероприятий.

Отметим, что министерство строительства и ЖКХ РФ создало рекомендации по привлечению молодёжи к участию в реализации программы «Формирование комфортной городской среды». «Поэтому так почётно, что опыт наших ребят из Моглинской школы заметили на федеральном уровне и внесли в список лучших практик по вовлечению жителей в решение вопросов городской среды на основе добровольчества», - добавили в Ресурсном центре поддержки добровольчества.