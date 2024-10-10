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Завершился очередной этап работы по переключению сетей теплоснабжения в Остров-3

Основные работы, производимые 14 декабря по переключению сетей по постоянной схеме, завершены. Теплоноситель начинает подаваться к абонентам.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

Согласно сообщению администрации, после проведения переключений возможны временные отсутствия тепла в некоторых квартирах, связанные с завоздушиванием системы.

В таких случаях жителям необходимо оперативно сообщать об этом в управляющую организацию «Остров Жилсервис» по телефонам 8-992-299-02-76, 8-992-299-62-14 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Островского района по телефону 8 (81152) 3-10-48.