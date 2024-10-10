Представительница Таиланда победила в конкурсе «Мисс Мира»

Представительница Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса красоты «Мисс Мира», финал которого прошел в индийском городе Хайдарабад штата Телангана. Организаторы престижного смотра, который прошел уже в 72-й раз, транслировали финал конкурса в прямом эфире.
Фото: AP Photo / Mahesh Kumar A.
Корону победительнице передала предыдущая мисс мира Кристина Пысзкова из Чехии. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии.
Всего в конкурсе принимали участие представительницы 108 стран. Россия не была представлена на конкурсе.
Ранее Индия принимала финал конкурса «Мисс Мира» в 2024 году в Мумбаи.