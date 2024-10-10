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Подведены итоги прошедшей в Псковском регионе операции «Надзор»

В период с 25 по 27 июня 2025 года на территории области проведено региональное оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области.

Целями и задачами его стали предупреждение совершения повторных преступлений лицами, имеющими непогашенную (неснятую) судимость, а также отдельными гражданами, ранее совершавшими преступления и состоящими на учете органов внутренних дел, выявление лиц, формально подпадающих под действие административного надзора, не состоящих на учетах.

Осуществлялся контроль за поведением поднадзорных и лиц, формально подпадающих под действие административного надзора, а также отдельных граждан, ранее совершавших преступления и состоящих на учете в территориальных органах МВД России на районном уровне. Проводилась работа по раскрытию преступлений, розыску преступников, скрывшихся от дознания, следствия и суда. Одной из немаловажных задач операции стало укрепление межведомственного взаимодействия, а также совершенствование связей подразделений полиции с населением и обеспечение своевременного реагирования на правонарушения.

Устанавливались места нахождения поднадзорных лиц, самовольно покинувших место жительства и (или) не прибывших из мест лишения свободы по указанному адресу, а также отдельных граждан, ранее совершавших преступления, и состоящих на учете в территориальных органах МВД России на районном уровне.

Комплекс этих мероприятий реализован в тесном взаимодействии всех подразделений полиции, органов здравоохранения, социальной защиты населения, службы занятости, а также сотрудниками территориальных уголовно-исполнительных инспекций.

Были задействованы 244 человека, в том числе 217 сотрудников различных подразделений полиции - участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, ПДН, Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, а также сотрудники уголовно-исполнительных инспекций и представители органов здравоохранения, социальной защиты населения и службы занятости.

Осуществлена проверка 888 ранее судимых лиц, в том числе 376 поднадзорных и 295 лиц, формально подпадающих под надзор, 166 лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и 48 граждан, состоящих под административным контролем.

В рамках отработки жилого сектора выявлено и поставлено на профилактический учет 6 ранее судимых лиц. Привлечено к административной ответственности 37 поднадзорных лиц. В отношении данной категории граждан составлено 78 административных протоколов. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено 40 административных наказаний. Выявлено 5 преступлений, предусмотренных статьёй 314.1 УК РФ, в том числе 4 - по части 1 статьи 314.1 УК РФ, 1 - по части 2 статьи 314.1 УК РФ.