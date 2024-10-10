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Центр «Воин» совместно с Минкультуры России и RT представил просветительский проект «Воин.Кино»

Председатель правления Центра «Воин», депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий и командир Центра «Воин», Герой России, участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» представили просветительско-патриотический проект «Воин.Кино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В пресс-конференции приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин, руководитель документального вещания канала RT, генеральный продюсер фестиваля документального кино RT.Док: «Время наших героев» Екатерина Яковлева, руководитель региональной студии «Инсайт Люди» Псков, актер киноальманаха «Платформа 19/44» Антон Манихин и курсант филиала Центра «Воин» в Республике Калмыкия Вангьял Дарбаков.

Главная задача проекта — с помощью кино познакомить молодое поколение с примерами героизма, служения и преданности Родине, проявленными как в годы Великой Отечественной войны, так и в ходе специальной военной операции.

На сайте Центра «Воин» появился тематический раздел с документальными и художественным кинолентами, сериалами о Великой Отечественной и СВО, «Золотой коллекцией Мосфильма», RT.Док. В списке — 33 художественных и документальных патриотических фильма.

«Патриотизм — это не просто слова. Это гордость за свою страну, ее историю, культуру и, конечно, за отечественный кинематограф, который хранит правду о подвигах нашего народа. В рамках проекта курсанты Центра "Воин" смотрят лучшие российские фильмы — о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла, участниках СВО. Тех, кто ежедневно доказывает свою преданность России. Мы не ограничиваемся просто показами. Эта система уже включает или будет включать в дальнейшем встречи с создателями фильмов и ветеранами, работу киноклубов, тематические киновечера и спецпоказы, а также киноуроки в школах и колледжах», — рассказал Виктор Водолацкий.

Он отметил, что «Воин.Кино» стало частью летней программы «Время юных героев». Вместе с изучением государственной символики, встречами с Героями России и ветеранами, курсанты Центра «Воин» смотрят и обсуждают эти важные фильмы в рамках воспитательного компонента.

На сегодня уже больше 5,7 тыс. курсантов в 21 регионе страны посмотрели патриотические картины. После каждого просмотра дети делятся своими впечатлениями.

По словам Виктора Водолацкого, их отзывы, мысли, эмоции — лучшее доказательство, что проект работает.

Как подчеркнул командир Центра «Воин», Герой России и участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян, первый месяц реализации проекта «Воин.Кино» показал, что многим курсантам эта идея пришлась по душе.

«Мы запустили проект, который интересен нашим курсантам, где через творчество, язык кино раскрываются наши духовно-нравственные ценности. Коллективный Запад ведет против России гибридную войну, в том числе информационно-психологическую. И наша задача — не дать им возможность воспитать наше подрастающее поколение. Обязательно посмотрю вместе с курсантами один из фильмов проекта, чтобы затем обсудить с ними ключевые сюжеты и героев. На примерах из кинолент мы поговорим о героизме, о ценностях семьи и дружбы, о служении Родине — о том, что делает нас сильными и сплочёнными», — поделился он.

«Мы наблюдаем за правильными усилиями государства по формированию современных моделей патриотического воспитания. Центр „Воин“, действительно, многое делает, и это абсолютно заметно. Хочется поблагодарить за внедрение новых современных технологий в процесс патриотического воспитания, работы с молодежной аудиторией», — подчеркнул заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Першин.

По словам Екатерины Яковлевой, современная российская молодёжь готова смотреть, воспринимать и обсуждать картины, которые предложены в рамках «Воин.Кино», включая и документальные фильмы о специальной военной операции.

«Уже через 10 минут — полная тишина, абсолютная сфокусированность на том, что происходит на экране. И после они выходят уже совершенно другими личностями. Многим хватает даже одного просмотра, чтобы изменить мировоззрение. Кино — это в первую очередь эмоции. И это очень мощный инструмент, который нельзя недооценивать. Поэтому сейчас его нужно как можно больше, максимально внедрять. И мы с удовольствием вступили в этот замечательный проект», — отметила руководитель документального вещания канала RT.

Руководитель региональной студии «Инсайт Люди» Псков, актер киноальманаха «Платформа 19/44» Антон Манихин особое внимание уделил реакции молодежи: после показа в Пскове, организованного региональным отделением Центра «Воин», зрители — курсанты, представители патриотических клубов — аплодировали стоя.

«Ребят интересовала сложность роли, многие узнавали реальных героев. Это важно, ведь наш проект — не просто кино, а дополнение к урокам истории», — отметил Манихин.

Основанный на реальных событиях фильм «Платформа 19/44» сочетает современные съемочные приемы и неочевидные референсы — «Унесенные призраками», «По ту сторону изгороди», «Судьба человека». Это делает его непохожим на классические военные кинокартины и позволяет говорить с молодежью на понятном ей языке.