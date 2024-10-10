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Бастрыкин поручил проверить дорогу на улице Ивана Виноградова в Пскове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Яндекс Карты

В социальной сети сообщается, что в городе Пскове на протяжении длительного времени автомобильная дорога по улице Ивана Виноградова находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно при выпадении осадков размывается, на его поверхности образовались многочисленные ямы и глубокие колеи. В связи с этим проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, к домовладениям затруднен. Многочисленные обращения граждан в уполномоченные органы результатов не принесли, мер к разрешению проблемы не принимается.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.