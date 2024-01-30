Свыше 170 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковском районе за 2023 год

За минувший год в Псковском районе введено в эксплуатацию свыше 170 000 квадратных метров жилья. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
В районе на протяжении пяти лет ведется активное жилищное строительство в границах населенных пунктов Борисовичи, Хотицы, Портянниково, Писковичи и Родина.
Исходя из поставленных планов на 2023 год введено в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов общей площадью 91 000 квадратных метров и количеством квартир 1116.
«Квартиры в Псковском районе востребованы. Застройщики активно продолжают развивать новые микрорайоны, рассматриваются и утверждаются новые проекты планировки территорий», - уточнила Наталья Федорова.
Глава муниципалитета напомнила, что с 1 сентября 2023 года действуют новые нормы по градостроительному проектированию в части согласования архитектурного облика объектов. Государство отрегулировало данный вопрос, теперь есть определенные требования к застройщику: при проектировании дом должен соответствовать существующей застройке и ландшафту, заключила она.