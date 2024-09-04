Недвижимость

Сбер ожидает небольшого снижения цен на жилье в ближайшие месяцы

Сбер ожидает небольшого снижения цен на жилье в ближайшие месяцы, что на фоне роста реальных доходов населения увеличит доступность жилья. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«По итогам июля мы видим снижение цен в новостройках на 1,8%, на готовое жилье на 0,4%. Соответственно, ценовой разрыв между "первичкой" и "вторичкой" несколько сократился. Скорее всего, небольшая коррекция цен в ближайшие месяцы продолжится, что на фоне роста реальных доходов населения увеличит доступность жилья», - сказал он.

При этом топ-менеджер Сбера отметил, что если говорить о восстановлении баланса спроса и предложения на рынке жилья, то сроки будут зависеть от макроэкономических факторов и от планов регулятора по дальнейшему охлаждению рынка.

«Оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано, поскольку в июле выдавались льготные кредиты, договор по которым был заключен ранее, а условия по "Семейной ипотеке" изменились только в первой половине июля. Окончательные выводы можно будет делать в сентябре - октябре, но сейчас мы не видим каких-то драматических изменений. Понятно, что объемы выдачи стали меньше, но это было ожидаемо. За последние годы участники рынка жилищного строительства, а это не только потребители, но девелоперы и банки, накопили большой опыт адаптации к меняющимся условиям», - приводит слова Царева ТАСС.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - «Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».