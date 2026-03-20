В Печорах суд восстановил права вдовы участника СВО на жилое помещение

Печорский районный суд рассмотрел иск вдовы участника СВО о признании за ней права пользования на жилое помещение на условиях договора социального найма. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области, ранее помещение было предоставлено ее супругу, являющемуся ребёнком-сиротой.

После смерти супруга жилье было предоставлено женщине на условиях договора социального найма.

Администрация Печорского муниципального округа посчитала, что женщина утратила право пользования жилым помещением, инициировала вопрос о расторжении договора социального найма.

Суд с решением не согласился и признал за истцом право пользования на жилое помещение.