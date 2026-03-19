 
Недвижимость

Иск об обращении взыскания на земельные участки Гавунаса поступил в печорский суд

0

В Печорский районный суд поступило исковое заявление специализированного отделения судебных приставов по Псковской области к бизнесмену Михаилу Гавунасу, находящемуся в международном розыске, об обращении взыскания на земельные участки, расположенные на территории Печорского района, для их последующей реализации с целью обеспечения исполнения приговора суда на общую сумму ущерба более 1 миллиарда рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Приговором Псковского городского суда от 3 марта 2025 года, оставленным без изменения судебной коллегией Псковского областного суда, Михаил Гавунас, ранее занимавший руководящие должности в Псковской области, осужден за организацию мошенничества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, совершение финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем, в крупном размере, а также за использование заведомо подложного документа к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также с осужденного Михаила Гавунаса солидарно с осужденным подельником Львом Саляевым в пользу правительства Псковской области взыскано более 1 миллиарда рублей в счет возмещения материального ущерба, их имущество арестовано в целях исполнения гражданского иска. 

Прокомментировать
Сюжет

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026