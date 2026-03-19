Иск об обращении взыскания на земельные участки Гавунаса поступил в печорский суд

В Печорский районный суд поступило исковое заявление специализированного отделения судебных приставов по Псковской области к бизнесмену Михаилу Гавунасу, находящемуся в международном розыске, об обращении взыскания на земельные участки, расположенные на территории Печорского района, для их последующей реализации с целью обеспечения исполнения приговора суда на общую сумму ущерба более 1 миллиарда рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Приговором Псковского городского суда от 3 марта 2025 года, оставленным без изменения судебной коллегией Псковского областного суда, Михаил Гавунас, ранее занимавший руководящие должности в Псковской области, осужден за организацию мошенничества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, совершение финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем, в крупном размере, а также за использование заведомо подложного документа к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также с осужденного Михаила Гавунаса солидарно с осужденным подельником Львом Саляевым в пользу правительства Псковской области взыскано более 1 миллиарда рублей в счет возмещения материального ущерба, их имущество арестовано в целях исполнения гражданского иска.