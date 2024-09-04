Недвижимость

Псковского застройщика обязали заменить блоки входных дверей в многоэтажке

Арбитражный суд Псковской области обязал застройщика многоквартирного дома устранить недостатки и дефекты в рамках исполнения гарантийных обязательств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Яндекс. Карты

Застройщик сдал многоквартирный дом по адресу: Псковский район, деревня Портянниково, Александровский проезд, 6. Управление спорным жилым домом осуществляет ООО «УК Псковжилсервис».

В ходе эксплуатации многоквартирного дома управляющая компания выявила дефекты входных дверей шести подъездов, а именно перекосы дверного полотна, вследствие чего дверные блоки не обеспечивают защиту от погодных условий (пропускают холодный воздух).

В связи с тем, что застройщик в добровольном порядке требования претензии не удовлетворил, управляющая компания обратилась в суд с иском об обязании застройщика исполнить гарантийные обязательства.

В ходе рассмотрения спора проведена судебная экспертиза, согласно выводам которой входные двери, установленные в подъездах МКД, не соответствуют строительным правилам и нормам. Кроме того, эксперт отметил, что внесенные изменения в конструкцию дверей (спиливание язычков у замков и прочее) не могли повлиять на возникновение данных дефектов.

6 сентября Арбитражный суд Псковской области удовлетворил иск в полном объеме, обязал застройщика в рамках исполнения гарантийных обязательств устранить недостатки и дефекты в отношении многоквартирного жилого дома: произвести замену расположенных на входах в подъезды наружных входных дверных блоков в количестве шести штук.