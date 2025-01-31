Недвижимость

Свыше 360 тысяч квадратных метров жилья ввели в Псковской области в 2024 году

Свыше 361 тысячи квадратных метров жилой площади ввели в эксплуатацию в Псковской области в 2024 году, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

С министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным глава региона обсудил развитие профильных сфер в Псковской области, итоги президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» и планы в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Согласно данным Росстата, за прошлый год регион выполнил план федерального проекта и ввёл 361,7 тысячи квадратных метров жилья», - отметил губернатор.

Он добавил, что по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области планируется благоустроить 37 территорий в 2025 году.

«Регион принимает активное участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года победителями стали 11 проектов, из которых 8 уже реализовано. Также обсудили предстоящую реконструкцию крупнейшей котельной Пскова. В этом году планируем заменить один из котлов и обновить часть изношенного оборудования. Это стало возможно благодаря выделенному при поддержке министра федеральному финансированию. Благодарю Ирека Энваровича и команду Минстроя за внимание к Псковской области и неизменную поддержку», - добавил глава региона.