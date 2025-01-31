Недвижимость

Почти 60 сирот в Псковской области получили квартиры под контролем приставов

Сотрудники Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России добились предоставления жилья 59 молодым людям из Пскова и области, имеющим статус сирот, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: ГМУ ФССП России

59 выпускников детских домов региона после наступления совершеннолетия не получили положенные квартиры. Они обратились в суд, который обязал органы местной власти обеспечить взыскателей жилыми помещениями.

Исполнительные документы поступили в специализированное отделение судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России. Сотрудник ведомства в рамках нескольких исполнительных производств привлек должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований, содержащихся в судебном решении.

«Действия судебного пристава привели к результату: взыскатели получили благоустроенные квартиры по договорам социального найма. В шесть квартир въехали жители города Великие Луки, а остальные — 53 новосела получили ключи от жилья в городе Пскове», — комментирует начальник специализированного отделения судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России Андрей Гулин.