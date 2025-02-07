Недвижимость

Мужчина незаконно завладел в Пскове земельным участком и получил условный срок

Псковича осудили за мошенничество, связанное с приобретением участка (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ России по Псковской области.

Фото: УФСБ России по Псковской области

Доказано, что мужчина незаконно приобрёл право собственности на земельный участок в Пскове на основании предоставленных им в комитет по управлению государственным имуществом Псковской области и управление Росреестра по региону заведомо ложных документов. Ущерб, причинённый муниципальному образованию «город Псков», составил более полумиллиона рублей. Его фигурант возместил в полном объёме.

Злоумышленнику назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.