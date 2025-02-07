Недвижимость

Просрочка по ипотеке подскочила за год сразу на 63%

Просроченная задолженность населения по ипотеке за 2024 год выросла на 63% — до 95 млрд рублей, следует из данных Центробанка. При этом совокупный размер жилищных кредитов граждан рос значительно медленнее — только на 7%. На начало января 2025-го он достиг 19,2 трлн рублей.

По этой статистике объем просрочки по ипотеке достиг максимума за всю историю наблюдений, сообщил генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, такой резкий рост просроченной задолженности может быть связан с активной выдачей жилищных кредитов в предыдущие годы. Так, в 2023-м общий ипотечный портфель граждан увеличился на 4,2 трлн рублей, а в 2022-м — на 2,1 трлн рублей, пишут «Известия».

До июля 2024 года действовала массовая льготная ипотека на новостройки под 8%. Шавнев отметил, что возможность купить недвижимость под минимальные проценты побуждала многих брать ипотеку, не до конца оценив свои финансовые силы. По его словам, именно поэтому в прошлом году заговорили об ипотечном пузыре.

К ухудшению финансового положения заемщиков могли привести снижение реальных доходов населения, инфляция и экономическая нестабильность, добавил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Однако, как подчеркнул Шавнев, ситуация не критична, так как доля просрочки в общем ипотечном портфеле не превышает 0,5%.