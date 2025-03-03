Недвижимость

Средняя стоимость ипотеки опустилась ниже 30% в начале марта

Средний уровень полной стоимости жилищных кредитов (ПСК, включает в себя не только процентную ставку, но и другие платежи, например, страховые) снизился до 29,6%. Это следует из данных, представленных на сайтах десяти ведущих банков.

Реальные ставки по базовым ипотечным программам снизились у четырех банков из топ-10. Среди них — Сбер, ПСБ, банк «Дом.рф» и Уралсиб. При этом у последних двух игроков минимальная стоимость ипотеки сейчас составляет около 23-23,5%, то есть превышает ключевую лишь на 2-2,5 п.п.

«Мы наблюдаем разворот крупнейших игроков в сторону снижения ставок по ипотеке», — отметили в пресс-службе банка «Санкт-Петербург».

Основная причина того, что ипотека начала дешеветь — разворот в сигналах по денежно-кредитной политике ЦБ. Регулятор два заседания подряд не повышал ключевую ставку (с нынешних 21%) и пока нет предпосылок, что увеличит ее в марте, пишут «Известия».

В итоге более дешевым становится фондирование, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В последние месяцы на рынке вкладов наблюдалась повышенная конкуренция — средние ставки по этим продуктам обгоняли ключевую на 1-1,5 п.п., а у отдельных игроков достигали 24-25%. Сейчас же она в среднем составляет около 21% на сроках от трех до 12 месяцев, следует из данных «Финуслуг».