Недвижимость

В первом квартале продажи ипотеки в России снизились на 42% – ВТБ

В марте банки выдали ипотеку примерно на 255 млрд рублей, следует из предварительной оценки ВТБ. Это лучший результат первого квартала (+16% к февралю), однако на 42% ниже, чем в марте прошлого года. В целом за первые три месяца 2025 года объем общероссийских продаж ипотеки составил около 606 млрд рублей. Таким образом, год к году снижение составило также 42%, сообщили Псковской Ленте Новостей в ВТБ.

Основным драйвером роста остается господдержка, чья доля продолжала увеличиваться в течение всего квартала. По оценке ВТБ, в марте на льготные программы пришлось около 80% от общего объема выдач. Самой популярной программой остается «семейная ипотека», по которой в марте было оформлено 7 из 10 кредитов.

По собственной отчетности ВТБ также показал снижение: в первом квартале провел 15,7 тысячи ипотечных сделок на общую сумму более 80 млрд рублей. Как и в целом на рынке, в годовом выражении объемы выдачи ипотеки в банке существенно снизились.