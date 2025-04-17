Недвижимость

1,4 трлн рублей получили застройщики в Сбере с помощью искусственного интеллекта

Сбер начал внедрять искусственный интеллект в процесс принятия кредитных решений по проектному финансированию для застройщиков в конце 2023 года. За прошедший период с применением AI банк одобрил более 1,4 трлн рублей на проекты строительства жилой недвижимости, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Фотографии: Сбер

Благодаря применению AI Сбер выдает коммерческое предложение по типовым сделкам финансирования жилья за один день. Далее, если клиент согласен на условия, предложенные AI, и после предоставления клиентом документов, одобрение происходит за 3-5 дней. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал на конференции по жилой недвижимости «Время изменений: жильё. От прогнозов к реальности».

«Сбер много инвестирует в развитие искусственного интеллекта, благодаря чему мы смогли продвинуться далеко вперед в этой области. Возможности AI позволяют нам создавать продукты и решения, которые экономят время наших клиентов и делают взаимодействие с банком удобнее. Сегодня AI умеет формировать предложения даже по таким сложным продуктам, как бридж-кредиты и проектное финансирование. Кредитами, одобренными с применением AI, уже воспользовались более 700 застройщиков жилой недвижимости — они получили на свои проекты финансирование в размере 1,4 триллиона рублей. Мы продолжаем этот трек и скоро у нас появится AI-сервис, который будет помогать предпринимателям с заполнением заявки на кредит», - отметил Анатолий Попов.