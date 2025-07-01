Недвижимость

Продажу жилья с маткапиталом упростят

Жилье, купленное с использованием ипотеки и маткапитала, теперь будет проще продать. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

2 июля Совет Федерации одобрил закон, разрешающий без согласия банка оформлять такое жилье в общую собственность семьи еще до погашения ипотеки.

«Законопроект задумывался как система мер, направленных на упрощение сделок с недвижимостью для семей, которые уже купили жилье с использованием материнского капитала», — сказала Светлана Разворотнева, которая является соавтором документа.

Чтобы совершать сделки с такой недвижимостью, требуется выделить доли на детей. Без выделения долей органы опеки не дают согласия на то, чтобы семья продала старое жилье и купила новое, пишет ТАСС.

«Но при этом есть постановление правительства, в соответствии с которым доли выделяются после погашения ипотечного кредита. Получался замкнутый круг. Чтобы предотвратить такие случаи, и появилась норма, что доли можно выделить еще до погашения ипотечного кредита», — резюмировала Светлана Разворотнева.

Она указала, что на законные интересы банков это никак не повлияет.

«Несмотря на выделенные доли, квартира продолжает до выплаты ипотечного кредита оставаться в залоге у банка. И пока залог этот не будет погашен, она продолжает быть собственностью банка, несмотря на выделенные доли», — отметила депутат.

Поправки вносятся в законы «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «Об ипотеке». После одобрения Совфедом документ направлен на подпись президенту.