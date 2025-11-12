Псковcкая обл.
Усадьбу Жуковых в Пскове хотят изъять у собственника 

13.11.2025 16:39|ПсковКомментариев: 0

Министерство культурного наследия Псковской области направило в Псковский городской суд исковое заявление об изъятии у собственника объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Жуковых. Солодежня (кладовая)» конца XIX – начала XX веков, сообщило министерство в своей группе в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Министерство культурного наследия Псковской области»

Объект расположен по адресу: город Псков, улица Труда, 9.

Министерство требует изъять усадьбу для реализации с публичных торгов из-за бездействия собственника, которое ведёт к разрушению памятника.

Такое решение возникло после того, как собственник не выполнил предыдущее судебное решение об обязательном сохранении объекта, а также требования охранного обязательства.

Источник: Псковская Лента Новостей
