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Культура

Нежилое здание возле руин планируют реконструировать на улице Труда в Пскове

20.11.2023 16:40|ПсковКомментариев: 0

Нежилое здание (сарай) под номером 11а на улице Труда в Пскове планируют реконструировать. Это следует из документации, опубликованной комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фотографии, схема и эскизный проект: сайт комитета по ОКН Псковской области / ГИКЭ

При проведении государственной историко-культурной экспертизы специалист рассматривал возможность обеспечения сохранности памятников, находящихся рядом сараем, который планируется реконструировать. В число этих памятников входят здание XIX века (улица Труда, 11) и частично руинированная городская усадьба Жуковых (солодежня) конца XIX – начала ХХ века (улица Труда, 9).

Эксперт перечислил меры, при соблюдении которых работы по реконструкции существующего здания на улице Труда, 11а не представляют угрозы повреждения или разрушения элементов объектов культурного наследия.

Он разработал перечень мер по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия. Так, при производстве работ по реконструкции существующего здания (нежилого здания по адресу: улица Труда, 11а), необходимо исключить или максимально уменьшить негативные воздействия (статические, динамические, вибрационные, техногенные) на объекты культурного наследия. В частности, использовать преимущественно ручные инструменты, установить защитные сетки на часть фасадов городской усадьбы Жуковых (улица Труда, 9) и жилого дома (улица Труда, 11), непосредственно примыкающих к зонам работ. При демонтаже конструкций, примыкающих к фасаду городской усадьбы Жуковых, следует использовать режущий инструмент для отделения демонтируемой конструкции от фасада объекта без повреждения последнего. «При демонтаже конструкций, непосредственно примыкающих к зданиям памятников, работы вести строго вручную», - говорится в акте.

«В случае причинения вреда или угрозы причинения вреда объекту культурного наследия и его элементам при проведении строительных работ, немедленно приостановить все работы и сообщить в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области о состоянии объекта и о ситуации, приведшей к причинению вреда или угрозе причинения вреда объекту», - подчеркивает эксперт.

В итоге специалист сделал вывод о том, что работы по реконструкции здания на улице Труда, 11а, при соблюдении перечисленных им мер, не представляют угрозы повреждения или разрушения элементов соседних памятников.

Эксперт дает такую характеристику реконструируемому объекту (улица Труда, 11а): «Нежилое здание – сарай представляет собой одноэтажное строение с односкатной кровлей. Главным фасадом выходит на улицу Труда. Стены главного фасада сложены из газобетонных блоков, остальные стены из красного керамического кирпича. Со стороны главного фасада непосредственно к стене примыкает покрытие тротуарной плитки. Во внутреннем дворе отмостка отсутствует. Наружная стена со стороны дворового фасада находится в аварийном состоянии. Из-за отсутствия отмостки и гидроизоляции происходит сильное намокание фасада и деструкция кирпичной кладки. На момент осмотра на объекте установлена временная кровля из профнастила».



Также в списке документов имеется следующая информация, которая дает ответ о предполагаемом внешнем виде здания по улице Труда, 11а после реконструкции: «Владельцы участка в первой половине XIX в. не установлены. В 1870 г. владельцем этого двора был купец, старообрядец Матвей Иванович Жуков. Он занимался торговлей овощами, хлебом, имел солодёжню. В 1895 г. на его дворе находились каменный двухэтажный дом, каменная лавка, солодежня и надворные постройки, оцениваемые в раскладочных ведомостях в 1780 рублей. Позднее, в конце XIX или начале XX в., двор по наследству перешел во владение Елизаветы Михайловны Жуковой <…> К настоящему времени от дворовых построек Жуковых сохранился двухэтажный кирпичный дом на углу улиц Труда и Волкова и солодежня в объеме первого этажа. Уже в советское время второй каменный этаж кладовой (солодежни) был разобран, разобрана и капитальная поперечная стена, сделана крыша (сгорела во 2 пол. XX в.). Интересующая нас каменная лавка <…> по нашему предположению просуществовала до Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. — 23 июня 1944 г.). Она отчетливо прослеживается на плане Годовикова и на плане 1930-го года. По описаниям очевидцев, после войны на её месте был построен ларек для приема стеклотары. Он простоял примерно до 1992 года. В архивных документах было найдено несколько фотографий 1992 года, где данного ларька уже не было. В 1995 - 1996 гг. на этом же месте из газоблоков было построено нежилое строение, которое использовалось под шиномонтаж, пивной ларек и продажу фруктов и овощей. В составе настоящего комплекта чертежей разрабатывается эскизный проект постройки, в формах существовавшей здесь постройки в XIX. При разработке были проанализированы различные типы построек, которые использовались под лавки. За основу было принято решение взять изображения лавок рыбных рядов, которые можно рассмотреть на старых открытках 1900 - 1920 гг. Это каменные строения, одноэтажные, малогабаритные. Крыша имеет либо один, либо два ската. Как правило, на крыше расположено слуховое окно. В оформлении главного фасада использовались вывески. Также, на главном фасаде существовал большой проем с воротным заполнением. При масштабировании генплана владений Елизаветы Михайловны Жуковой (1917 -1920 гг.) были установлены точные габариты лавки 6х6 м. В описании также было дано её описание "лавка каменная одноэтажная, крытая толем, прочная". К сожалению, при поиске архивных документов не было обнаружено ни одного изображения внешнего вида усадьбы. От использования исторического покрытия кровли "толь" было принято решение отказаться. В эскизном проекте предусмотрено более технологичное-металлическое покрытие "клик-фалец" с полимерным покрытием».

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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