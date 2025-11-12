Недвижимость

Бухтящий штукатурный слой снимают со здания Главпочтамта в Пскове

Сотрудники министерства культурного наследия Псковской области в рамках регионального государственного контроля осуществили инспекционный визит за соблюдением требований к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом связи» 1960 года, расположенного в Пскове на улице Советской, 20, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото здесь и далее: министерство культурного наследия Псковской области

Проектную документацию разработало ООО «Августина» (Псков). Работы на объекте проводятся подрядной организацией ООО «Строй Д» (Псков). Заказчиками работ являются собственники и пользователи объекта.

На момент выхода зафиксировано выполнение следующих видов работ:

демонтаж поздней дворовой кирпичной пристройки;

очистка и промывка фасадов, гранитных плит цоколя от загрязнений, а также биоцидная обработка плоскостей фасадов (в местах наличия биопоражений);

снятие позднего бухтящего штукатурного слоя с фасадов здания.

Напомним, срок выполнения работ в соответствии с договором - до 31 октября 2026 года.