Недвижимость

Здание «Дома связи» отремонтируют в Пскове к осени 2026 года

Здание главпочтамта на улице Советской в Пскове отремонтируют в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство культурного наследия Псковской области

«Министерством культурного наследия Псковской области на основании заявления подрядной организации ООО "Строй Д" выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом связи" 1960 года, расположенного по адресу: Псковская область, город Псков, улица Советская, дом 20 (ремонтные работы)», - сообщили в министерстве.

Срок выполнения работ в соответствии с договором - до 31 октября 2026 года. Заказчиком является ООО «Новый квартал».

В настоящее время в целях исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных Министерством культурного наследия Псковской области, на объекте культурного наследия проведены работы по покраске кровли и начали ремонтировать фасады.