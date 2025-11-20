Недвижимость

Здание бывшей типографии в Новоржеве продают за 1 рубль

Администрация Новоржевского муниципального округа объявила о начале конкурса для продажи здания склада сельскохозяйственного Новоржевского уездного земства (бывшая типография) за 1 рубль. Объект расположен по адресу: Новоржев, улица Медицинская, дом 12, сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Любви Трифоновой

Торги проходят на площадке «Сбербанк-АСТ» под номером SBR012-2511130210.1.

Начальная цена составляет 1 рубль. Участники обязаны провести ремонтно-реставрационные работы и приспособить объект к современному использованию до декабря 2030 года. Подробности указаны в извещениях на торговой площадке.

Для повышения инвестиционной привлекательности объектов реализуется программа льготного кредитования проектов по сохранению ОКН.

Льготная ставка по кредитам для инвесторов, восстанавливающих объекты в неудовлетворительном состоянии, составляет 9% годовых.

Подробнее о мерах государственной поддержки и условиях участия можно узнать на платформе «Наследие.Дом.РФ» — единого ресурса по восстановлению объектов культурного наследия.

На фото: Сыроварня Новоржевского уездного земства

Напомним, в конкурсе также участвует объект культурного наследия «Сыроварня Новоржевского уездного земства» (бывшая поликлиника № 2), расположенный по адресу: улица Медицинская, 2, корпус 11.