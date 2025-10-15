Недвижимость

Здание сыроварни Новоржевского уездного земства готовы продать за рубль

Администрация Новоржевского муниципального округа проводит конкурс по продаже объекта культурного наследия «Сыроварня Новоржевского уездного земства» (бывшая поликлиника № 2), расположенного по адресу: улица Медицинская, 2, корпус 11, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Фото здесь и далее: администрация Новоржевского муниципального округа

Начальная цена - 1 рубль. Основное условие: проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением объекта культурного наследия для современного использования до декабря 2030 года.

Торги проводятся на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

«Важная информация: в целях повышения инвестиционной привлекательности объектов культурного наследи (ОКН) реализуются меры государственной поддержки инвесторов в ОКН, в том числе программа льготного кредитования проектов по сохранению ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Размер льготной ставки по кредитам для инвесторов, восстанавливающих ОКН, составляет 9% годовых. Подробная информация размещена на платформе Наследие.дом.рф – единая платформа для восстановления объектов культурного наследия», - уточнили в администрации.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8(81143)21005 (Татьяна Евдокимова).