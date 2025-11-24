Недвижимость

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 84%

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в Центральном федеральном округе достиг 84% в III квартале, следует из данных Центробанка (ЦБ).

Средняя стоимость квадратного метра в новых проектах приблизилась к 300 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке цена составила 163 тысяч рублей. В среднем по стране разрыв достиг 61% — его рост связан с продолжающимся удорожанием первичного жилья.

По данным регулятора, в октябре 2025 года 76% всех ипотечных выдач пришлось на программы господдержки. Быстрее всего росла семейная ипотека: объем кредитов по ней увеличился на 21,5% и достиг 329 млрд рублей. Ипотека по рыночным ставкам также прибавила — до 120 млрд рублей, но ее доля остается значительно ниже. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, льготные программы в основном направлены на покупку новостроек, что позволяет девелоперам удерживать высокие цены, пишут «Известия».

Снижать стоимость жилья застройщикам непросто: действующая модель проектного финансирования предполагает, что средства дольщиков до сдачи дома находятся на эскроу-счетах, и компании вынуждены строить за счет банковских кредитов. В таких условиях снижение цен способно резко ухудшить рентабельность проектов.