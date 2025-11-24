Недвижимость

В псковском ЖК Smart начали выдавать акты приема-передачи квартир

Новые дома в ЖК Smart сданы в срок и готовы принимать новоселов, сообщили Псковской Ленте Новостей в «ЛУГ-девелопмент».

Многоквартирные дома по адресам: город Псков, улица Северная, 44 и улица Юности, 32 введены в эксплуатацию.

Застройщик приступил к выдаче актов приема-передачи квартир. Желающих подписать акты приема-передачи без осмотра квартиры приглашают в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в центральный офис застройщика по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 54. С графиком выдачи ключей и осмотра квартир можно ознакомиться в официальном паблике.

Подписание акта приема-передачи производят все участники долевого строительства, указанные в договоре участия в долевом строительстве/договоре уступки. При себе нужно иметь паспорт и все документы на квартиру.

Подробности по телефону: 793-793.