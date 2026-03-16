«Зеленый» стандарт для многоквартирных домов утвержден в РФ

Межгосударственный «зеленый» стандарт для многоквартирных домов утвержден России, сообщили в пресс-службе Минстроя.

«Утвержден новый межгосударственный стандарт для «зеленых» многоквартирных домов (МКД). Документ вступит в силу 1 июля 2026 года, заменив действовавший с 2022 года национальный «зеленый» ГОСТ Р для МКД», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стандарт разработан ДОМ.РФ совместно с ФАУ «ФЦС» при поддержке Минстроя России. Стандарт направлен национальным органам по стандартизации стран СНГ и Евразийского экономического союза для принятия его в качестве национального.

«Новый межгосударственный стандарт... задает единые критерии оценки «зеленых» многоквартирных домов на всех этапах их жизненного цикла, с акцентом на энергоэффективность, качество среды проживания и прозрачные требования для рынка. Такой подход позволит ... формировать единое нормативное пространство для «зеленого» жилищного строительства на пространстве СНГ,» - отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Стандарт основан на реальном опыте: все критерии сначала опробовали на домах, построенных по нашей программе. Сейчас так возводится более 1,3 млн кв.м», - добавил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Среди требований ГОСТ 35329-2026 высокий класс энергоэффективности здания (не ниже А), создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, благоустройство придомовой территории, доступность социальной инфраструктуры и общественного транспорта, улучшенная шумоизоляция и инсоляция помещений квартир. Стандарт предусматривает рейтинговую систему оценки с присвоением уровня «Бронза», «Серебро» или «Золото».

«Новый ГОСТ предназначен не только для использования при проектировании, но и для прохождения сертификации, подтверждающей соответствие построенного дома «зеленым» критериям. Оценка зданий будет проводиться по десяти категориям», - уточнил замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

ГОСТ актуален в том числе при предоставлении действующих мер государственной финансовой поддержки. Так, благодаря стимулирующему регулированию Банка России в отношении кредитов или облигаций, направленных на финансирование строительства многоквартирных домов с классом энергоэффективности А+ или А++ могут быть применимы понижающие коэффициенты к величине кредитного и рыночного рисков, пишет «Интерфакс».