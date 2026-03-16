«Зеленый» стандарт для многоквартирных домов утвержден в РФ

Межгосударственный «зеленый» стандарт для многоквартирных домов утвержден России, сообщили в пресс-службе Минстроя.
В нем отмечается, что стандарт разработан ДОМ.РФ совместно с ФАУ «ФЦС» при поддержке Минстроя России. Стандарт направлен национальным органам по стандартизации стран СНГ и Евразийского экономического союза для принятия его в качестве национального.
«Стандарт основан на реальном опыте: все критерии сначала опробовали на домах, построенных по нашей программе. Сейчас так возводится более 1,3 млн кв.м», - добавил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Среди требований ГОСТ 35329-2026 высокий класс энергоэффективности здания (не ниже А), создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, благоустройство придомовой территории, доступность социальной инфраструктуры и общественного транспорта, улучшенная шумоизоляция и инсоляция помещений квартир. Стандарт предусматривает рейтинговую систему оценки с присвоением уровня «Бронза», «Серебро» или «Золото».
ГОСТ актуален в том числе при предоставлении действующих мер государственной финансовой поддержки. Так, благодаря стимулирующему регулированию Банка России в отношении кредитов или облигаций, направленных на финансирование строительства многоквартирных домов с классом энергоэффективности А+ или А++ могут быть применимы понижающие коэффициенты к величине кредитного и рыночного рисков, пишет «Интерфакс».