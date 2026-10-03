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Псковичи, участвующие в «Дне новостроек с ПЛН», получат билеты в аквапарк

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Все участники бесплатного автобусного тура по псковским новостройкам получат билеты в аквапарк. В рамках «Дня новостроек с ПЛН» у горожан будет возможность ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости, оценить дворы и инфраструктуру, а также посмотреть и сравнить планировки.

В туре участники посетят шесть жилых комплексов.

ЖК «Семейный» (улица Досягаева) – сформированная жилая территория с реализованными очередями застройки. Проект ориентирован на семейный формат проживания: в составе квартала построен детский сад-ясли. Вдоль периметра района формируется большая парковочная зона, что позволяет разгрузить дворы и избежать хаотичной стоянки автомобилей.

ЖК «Панорама» (улица Пражская) – концепция проекта отражена в названии: высота и панорамные характеристики жилья. Часть домов формирует высотный силуэт и обеспечивает видовые характеристики, остальная застройка дополняет его более комфортной этажностью с акцентом на архитектуру, планировки и качество окружения.

ЖК «Семь сезонов» (Рижский проспект) – комплекс объединяет семь домов и формирует полноценный городской квартал с коммерческими помещениями и собственной внутренней средой в концепции «город в городе». В домах применяются улучшенные панели, предусмотрены панорамные окна с тонировкой, современные дизайнерские подъезды и благоустроенные дворовые пространства.

ЖК «Новая фамилия» (улица Инженерная) – сбалансированная квартальная застройка из четырех домов по кирпично-монолитной технологии. По словам застройщика, это обеспечивает высокий уровень надежности и комфорта, а также повышенную тепло- и шумоизоляцию. Комплекс расположен в центральной части Запсковья с удобными выездами и хорошей транспортной доступностью.

ЖК «Смарт» (улица Юности) – удобная локация рядом с ключевыми объектами района и сложившейся инфраструктурой. В рамках проекта компанией была построена школа, что подтверждает комплексный подход к освоению территории.

Особенностью тура станет участие журналистов ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.

Помимо этого, у участников тура появляется возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определенных квартир. Помимо этого, все гости тура получат билеты в аквапарк.

Старт тура – 17 октября. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

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