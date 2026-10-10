Выбрать недвижимость в Пскове поможет бесплатный автобусный тур по новостройкам

Можно неделями открывать сайты застройщиков, сравнивать планировки, смотреть фотографии дворов и пытаться понять, чем один жилой комплекс отличается от другого. Псковская Лента Новостей запускает новый проект – «День новостроек с ПЛН», в котором жители Пскова получат возможность за один день оценить сразу шесть новостроек города.

Участники бесплатного автобусного тура смогут своими глазами увидеть планировки квартир, дворы и благоустройство, оценить парковочные решения, инфраструктуру и окружение, сами дома и территории, а также рассмотреть предложения от застройщиков.

В туре участники посетят шесть жилых комплексов:

ЖК «Семейный» (улица Досягаева);

ЖК «Панорама» (улица Пражская);

ЖК «Семь сезонов» (Рижский проспект);

ЖК «Новая фамилия» (улица Инженерная);

ЖК «Смарт» (улица Юности).

Особенностью тура станет участие журналистов ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.

Помимо этого, у участников тура появляется возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определенных квартир. Помимо этого, все гости тура получат билеты в аквапарк.

Тур состоится 17 октября. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.