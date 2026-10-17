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Более 35 псковичей приняли участие в «Дне новостроек с ПЛН»

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Более 35 псковичей приняли участие в проекте «День новостроек с ПЛН», который состоялся сегодня, 17 октября. В рамках автобусной экскурсии участники посетили пять жилых комплексов ведущего застройщика Псковской области «ЛУГ-Девелопмент», осмотрели квартиры и дворовые территории, а также познакомились с особенностями разных проектов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед началом экскурсии с приветственными словами выступили маркетолог Екатерина Краснова и менеджер по продажам Антон Пушкарев. Участников также поприветствовал начальник ипотечного отдела банка ВТБ Илья Петров.

«Застройщик "ЛУГ-Девелопмент" уже многие годы является партнёром банка ВТБ, поэтому для клиентов, приобретающих квартиру в ипотеку, банк готов предоставлять специальные условия. С 1 октября условия изменились, поэтому тем, кто планирует воспользоваться семейной ипотекой, мы можем предоставить дополнительную скидку, чтобы минимизировать расходы и снизить ставку по кредиту. Для клиентов, которые не могут оформить семейную ипотеку на льготных условиях, также предусмотрены скидки и более выгодные условия», — рассказал Илья Петров.

Экскурсия началась с посещения ЖК «Семь сезонов» на Рижском проспекте. Далее участники осмотрели ЖК «Панорама» на улице Пражской, ЖК «Семейный» на улице Досягаева, ЖК «Новая фамилия» на улице Инженерной и ЖК «Смарт-квартал» на улице Юности.

Экскурсию сопровождали менеджеры по продажам Илья Шеин и Антон Пушкарев. Участники смогли осмотреть квартиры, оценить планировки и благоустройство территорий, а также задать вопросы представителям застройщика.

«Также действует выгодный кешбэк: до 400 тысяч бонусов при покупке определённых трёхкомнатных квартир в соответствии с условиями программы», — рассказал менеджер по продажам Антон Пушкарев.
 

Кроме того, 20 октября каждый участник экскурсии сможет бесплатно посетить аквапарк.

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