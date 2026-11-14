Участники второго тура «Дня новостроек с ПЛН» поделились впечатлениями и выбрали фаворитов на рынке недвижимости в Пскове

Жители Псковской области, посетившие бесплатный автобусный тур по пяти жилым комплексам в рамках «Дня новостроек с ПЛН» поделились своими впечатлениями от экскурсии и выбрали своего фаворита, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Экскурсия мне понравилась. Было очень интересно, потому что представители компании отвечали на все вопросы: по планировке квартир, по локации, по перспективам, где будут автобусы, аптеки, магазины. Эти моменты всегда очень важны», - отметил один из экскурсантов Николай.

Говоря о понравившемся жилом комплексе, участник тура сделал выбор в сторону новостройки, расположенной на улице Пражской: «Там даже в плане именно конструкции, выполненной из кирпично-монолитного материала. Я это больше предпочитаю, чем панельное строительство. Кроме того, там район очень перспективный: все универмаги и торговые центры рядом».

Еще одна участница тура, Ольга, и вовсе посетила экскурсию во второй раз. По ее словам, это помогло ей более рационально оценить недвижимость.«Экскурсия замечательная. По секрету, я уже второй раз на ней. Первый раз, потому что у меня были очень большие глаза, я на все смотрела и ничего не понимала. Сейчас я смотрела более вдумчиво», - поделилась она. Больше всего ей понравился жилой комплекс на Рижском проспекте - вероятно, из-за того, что объект уже почти достроен и все решения понятны и наглядны.

Напомним, второй автобусный тур по новостройкам прошел сегодня. В рамках экскурсии, у горожан появилась возможность ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости, оценить дворы и инфраструктуру, а также посмотреть и сравнить планировки.